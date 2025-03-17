Nokia MikroMikko x Framework

Översikt Datorer

Kom över en gammal Nokia MikroMikko 4 m310 från 1989 som ej fungerade, så jag bestämde mig för att modernisera den lite.

Från börjar var det en maskin med Intel i386, 8MB, 20MB hårddisk och en 10" monokrom skärm.

Efter mina moderniseringar är det ett Framework mainboard 13 med en Intel i5 1240 (4P, 8E cores), 16GB ram, 512GB SSD, 10" IPS 1920x1280. Gott om moderna anslutningsmöjligheter.

Jag har använde en Frood RP2040 Pro som jag mappade till det gamla tangentbordet för att kunna återanvända detta, för att matcha estitiken 3D printade jag en mus.

Full bygglogg finns i min blogg.

Redo för retro gaming 😊

Gott om I/O på baksida och sida. Luftintag till vänster och luftutblås där bak.

Handtag som gör den bärbar på riktigt

Mainboard och batteri monterat på en 3D printad platta

Gott om plats för modern laptop hårdvara.

Special designat kort för att kunna få power button/led + fler USB-C 2.0 portar.

USB-C hub med PD passthrough för att få vettig I/O på baksidan. Även monterat förlängning till två av moderkortets USB-C portar så jag har två av dessa i full hastighet på baksidan.

