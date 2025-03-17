Nokia MikroMikko x Framework

Kom över en gammal Nokia MikroMikko 4 m310 från 1989 som ej fungerade, så jag bestämde mig för att modernisera den lite.

Från börjar var det en maskin med Intel i386, 8MB, 20MB hårddisk och en 10" monokrom skärm.

Efter mina moderniseringar är det ett Framework mainboard 13 med en Intel i5 1240 (4P, 8E cores), 16GB ram, 512GB SSD, 10" IPS 1920x1280. Gott om moderna anslutningsmöjligheter.

Jag har använde en Frood RP2040 Pro som jag mappade till det gamla tangentbordet för att kunna återanvända detta, för att matcha estitiken 3D printade jag en mus.

Full bygglogg finns i min blogg.