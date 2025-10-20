Översikt Reportage

Bildfest från Moderskeppet 4

Skapat
idag 10:12
Skapat av
Senast ändrat
idag 10:43
Visningar
18

Moderskeppet 4 blev en resa att minnas. Hårdvara, nördigheter, skratt och gemenskap i världsklass. Ombord på båten möttes nya och gamla vänner för att nörda loss, tävla, testa prylar och bara njuta av stämningen tillsammans.

I det här galleriet har vi samlat några av alla ögonblick resan som cosplaytävling med Laura Craft, spelning med Git Gud Band, quizar, tävlingar, utmaningar och annat som hände på båten. Perfekt om minnet, av någon anledning, är lite suddigt. Fastnade du på bild?

Vill du följa med på Moderskeppet 5? Klart du vill! Skriv upp dig på intresselistan för Moderskeppet 5 redan idag!

Foto: Johan Kvint

