Bildfest från Moderskeppet 4

Moderskeppet 4 blev en resa att minnas. Hårdvara, nördigheter, skratt och gemenskap i världsklass. Ombord på båten möttes nya och gamla vänner för att nörda loss, tävla, testa prylar och bara njuta av stämningen tillsammans.

I det här galleriet har vi samlat några av alla ögonblick resan som cosplaytävling med Laura Craft, spelning med Git Gud Band, quizar, tävlingar, utmaningar och annat som hände på båten. Perfekt om minnet, av någon anledning, är lite suddigt. Fastnade du på bild?

Foto: Johan Kvint