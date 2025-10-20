10" ITX server

Blev nödgad att uppgradera servern lite.
Tack vare en kollega med 3D printer och ett gäng bra tajmade läglighetsköp så blev det av!
Här är byggloggen som mer ingående förklarar de hinder längs vägen jag ställdes inför
Slutresultatet blev en maskin som presterar i alla fall tre gånger bättre än den förra maskinen.
Har använt det jag haft tillgängligt tillsammans med bra begagnade deals.
Specifikationer
Moderkort AIMB-274
CPU i7 4790S
Ram 2x8gb @1600Mhz
PSU Pico 150W
Kylare Black ridge
2,5" SSD Samsung 2tb
MSata SSD 256gb
2,5" Snurrdisk 1tb
2,5" Snurrdisk 500gb
Mpcie 2xSD slot 200gb