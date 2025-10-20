10" ITX server

Blev nödgad att uppgradera servern lite.

Tack vare en kollega med 3D printer och ett gäng bra tajmade läglighetsköp så blev det av!

Här är byggloggen som mer ingående förklarar de hinder längs vägen jag ställdes inför

Bygglogg

Slutresultatet blev en maskin som presterar i alla fall tre gånger bättre än den förra maskinen.

Har använt det jag haft tillgängligt tillsammans med bra begagnade deals.

Specifikationer

Moderkort AIMB-274

CPU i7 4790S

Ram 2x8gb @1600Mhz

PSU Pico 150W

Kylare Black ridge

2,5" SSD Samsung 2tb

MSata SSD 256gb

2,5" Snurrdisk 1tb

2,5" Snurrdisk 500gb

Mpcie 2xSD slot 200gb