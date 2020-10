Uncharted 4: A Thief's End Libertalia Collector's Edition

The Libertalia Collector's Edition includes:

UNCHARTED 4: A Thief's End Steelbook Case

12" Premium Drake Statue

48-Page Hardcover Art Book by Dark Horse, Naughty Dog & Pirate Sigil Sticker Sheet,

and Naughty Dog Points to unlock more multiplayer content

Helt nyskick, endast öppnad för att se statyn.

Allt ingår, spelskiva i steelcase, staty, artbook och stickers. Kan hända att koden för extra content i spelet är förbrukad.

Skickas mot att köparen står för frakten.

Lägg ett bud.

Tar mig rätten att neka bud samt välja till vem jag säljer.