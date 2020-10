Playstation 4 pro 1tb GOW limited edition + 3 spel

Säljer min PS4 Pro 1tb, det är en God Of War limited edition som du ser på bilden. 3 spel ingår: God Of War, Assasins Creed Odyssey och the last of us remastered.

Har enbart använt den till att spela 2-3 spel sen har den bara stått oanvänd mest tyvärr då jag mest är på PC.

Lägger ut den någon dag för att se om det finns intresse/någon i Stockholm som kan komma till mig på Kungsholmen för att hämta upp den. Köptes på Webhallen 2018.