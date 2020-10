Säljer nu min Lian Li O11 Dynamic Tempered Glass Black Denna passar bäst till beskrivningen Bör vara samma som denna här, jag tror inte att det finns fler varianter. Säljes pga nytt bygge.

Inköpt 190105 på netonnet för 1490. Kvittonummer finns bundet till mitt netonnet konto.

Jag var från början osäker om jag skulle ha kvar den, därav tog jag aldrig bort skyddsplasten. Den har dock används i ett vattenkylt bygge fram till för någon vecka sedan. Har bara stått i samma rum sen dator byggdes (ej följd med på lan eller flytt etc).

Mindre märken kan finnas vid skruvhålen som användes. Inga repor så mycket jag har kunnat se.

Samtliga tillbehör medföljer (skruvar, band för kabelhantering etc), jag köpte aldrig någon vertikal mount för grafikkortet.

Föredrar hämtning i Malmö då frakten bör kosta kring 250kr med postnord ( vikt ca 11.5kg i Originalförpackning) men om köparen är villig att betala frakten kan den skickas. Orginalförpackningen medföljer (hittade dock inte plastpåsen som lådan var i) .

Budgivning sker i tråden med 800kr som ett ca riktpris, budgivningen anvslutas under helgen eller tidigare om jag är nöjd, lämnar kvar annonsen tills den är såld. Har inget behov att sälja men ser gärna att den kommer till använding

Betalning på plats med Swish eller kontanter, om det ska skickas sker betalning i förskott med Swish.

Klistrar in beskrivningen från CD-ON.

Det svarta Lian Li O11 Dynamic Midi Tower är ett ultra-premium Midi-Tower som blandar borstat aluminium med härdade glaselement. Särskilt fokus på kylning - tack vare att den är utvecklad tillsammans med moddinggurun Roman "der8auer" Hartung. Det som återstår är den stora dubbelkammarutformningen av ett ATX-fodral, vilket ger gott om utrymme för avancerad spelhårdvara, tillsammans med utmärkt kabelhantering och potential för omfattande luft- eller anpassad vattenkylning.

FUNKTIONERNA FÖR LIAN LI O11 DYNAMISK MIDI-TOWER:

Premium kombination av aluminium, härdat glas och stål

Utrymme för moderkort med E-ATX-, ATX- eller Micro-ATX-formfaktorn

Snygg dubbelkammardesign

4x 2,5 "-SSD och 2x 3,5" -HDD

Frontpanel med 2x USB 3.0 Typ-A och 1x USB 3.1 Typ-C

Stödjer grafikkort upp till 42 cm långa

Utrymme för upp till tre 360 ​​mm radiatorer

Upp till nio 120 mm fläktar möjligt

Utrymme för två nätaggregat

Tekniska detaljer:

Mått: 272 x 446 x 445 mm (B x H x D)

Material: Stål, Aluminium (framsida), härdat glas (framsida, sida)

Vikt: ca. 10,1 kg

Färg: Svart

Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX

Fläktmöjligheter:

3x 120 mm (botten)

3x 120 mm (övre)

3x 120 mm (sido, framsida)

Radiatormonteringar (förblir fläktplatser):

1x max. 360 mm (topp) - Maximal bredd inkfläktar: 90mm

1x max. 360 mm (botten, förlorar SDD-fästen) - Maximal bredd ökande fläktar: 85mm

1x max. 360 mm (sida, framsida) - Maximal bredd ink fläktar: 50mm

Filter: Botten, topp, sidopanel

Hårddiskplatser:

2x 3,5 "-stationer (intern)

4x 2,5 "-stationer (intern)

Strömförsörjning: 2x ATX (tillval)

Expansionsplatser: 8

I / O-panel:

1x USB 3.1 Typ C (intern anslutning)

2x USB 3.0 Typ A (intern anslutning)

1x Audio In / Out

På / Av knapp

Maximal GPU-längd: 420 mm - Maximal GPU-höjd 158mm

Maximal CPU-kylare Höjd: 155 mm

Maximal strömförsörjningslängd: 255 mm