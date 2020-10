KÖPES/HYRES: Ryzen cpu för bios/uefi uppdatering.

Behöver en Ryzen 1xxx 2xxx A-xx för bios/uefi-uppdatering. Följande är av speciellt intresse:

AM4 Ryzen 7 PRO 2700X (YD27BXBAM88AF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 4MB B2 All

AM4 Ryzen 7 PRO 2700 (YD270BBBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2 All

AM4 Ryzen 7 2700X (YD270XBGM88AF) 105W Pinnacle Ridge 3.7GHz 4MB B2 All

AM4 Ryzen 7 2700 (YD2700BBM88AF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 4MB B2 All

AM4 Ryzen 7 2700E (YD270EBHM88AF) 45W Pinnacle Ridge 2.8GHz 4MB B2 All

AM4 Ryzen 7 1800X (YD180XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 4MB B1 All

AM4 Ryzen 7 PRO 1700X (YD17XBBAM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1 All

AM4 Ryzen 7 PRO 1700 (YD170BBBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1 All

AM4 Ryzen 7 1700X (YD170XBCM88AE) 95W Summit Ridge 3.4GHz 4MB B1 All

AM4 Ryzen 7 1700 (YD1700BBM88AE) 65W Summit Ridge 3.0GHz 4MB B1 All

AM4 Ryzen 5 PRO 2600 (YD260BBBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2 All

AM4 Ryzen 5 2600X (YD260XBCM6IAF) 95W Pinnacle Ridge 3.6GHz 3MB B2 All

AM4 Ryzen 5 2600 (YD2600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.4GHz 3MB B2 All

AM4 Ryzen 5 2600E (YD260EBHM6IAF) 45W Pinnacle Ridge 3.1GHz 3MB B2 All

AM4 Ryzen 5 2500X (YD250XBBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.6GHz 2MB B2 All

AM4 Ryzen 5 PRO 2400G (YD240BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 5 PRO 2400GE (YD240BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 5 2400G (YD2400C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.6GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 5 2400GE (YD2400C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 5 PRO 1600 (YD160BBBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1 All

AM4 Ryzen 5 1600X (YD160XBCM6IAE) 95W Summit Ridge 3.6GHz 3MB B1 All

AM4 Ryzen 5 1600(YD1600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge 3.2GHz 3MB B2 P1.00

AM4 Ryzen 5 1600 (YD1600BBM6IAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 3MB B1 All

AM4 Ryzen 5 PRO 1500 (YD150BBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 5 1500X (YD150XBBM4GAE) 65W Summit Ridge 3.5GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 5 1400 (YD1400BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.2GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 3 3200G (YD320GC5M4MFH) 65W Picasso 3.6GHz 2MB B1 P2.10

AM4 Ryzen 3 2300X (YD230XBBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.5GHz 2MB B2 All

AM4 Ryzen 3 PRO 2200G (YD220BC5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 3 PRO 2200GE (YD220BC6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 3 2200G (YD2200C5M4MFB) 65W Raven Ridge 3.5GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 3 2200GE (YD2200C6M4MFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 2MB B0 All

AM4 Ryzen 3 PRO 1300 (YD130BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 3 1300X (YD130XBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.4GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 3 PRO 1200 (YD120BBBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All

AM4 Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAE) 65W Summit Ridge 3.1GHz 2MB B1 All

AM4 A12 A12-9800 (AD9800AUM44AB) 65W Bristol Ridge 3.8GHz 2MB A1 All

AM4 A12 A12-9800E (AD9800AHM44AB) 35W Bristol Ridge 3.1GHz 2MB A1 All

AM4 A10 A10-9700 (AD9700AGM44AB) 65W Bristol Ridge 3.5GHz 2MB A1 All

AM4 A10 A10-9700E (AD9700AHM44AB) 35W Bristol Ridge 3.0GHz 2MB A1 All

AM4 A8 A8-9600 (AD9600AGM44AB) 65W Bristol Ridge 3.1GHz 2MB A1 All

AM4 A6 A6-9550 (AD9550AGM23AB) 65W Bristol Ridge 3.8GHz 1MB A1 All

AM4 A6 A6-9500 (AD9500AGM23AB) 65W Bristol Ridge 3.5GHz 1MB A1 All

AM4 A6 A6-9500E (AD9500AHM23AB) 35W Bristol Ridge 3.0GHz 1MB A1 All

AM4 A6 A6-9400 (AD9400AGM23AB) 65W Bristol Ridge 3.4GHz 1MB A1 All

AM4 Athlon Athlon PRO 200GE (YD200BC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All

AM4 Athlon Athlon 200GE (YD200GC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All

AM4 Athlon Athlon 200GE(YD20GGC6M2OFB) 35W Raven Ridge 3.2GHz 1MB B0 All

AM4 Athlon X4 Athlon X4 970 (AD970XAUM44AB) 65W Bristol Ridge 3.8GHz 2MB A1 All

AM4 Athlon X4 Athlon X4 950 (AD950XAGM44AB) 65W Bristol Ridge 3.5GHz 2MB A1 All

AM4 Athlon X4 Athlon X4 940 (AD940XAGM44AB) 65W Bristol Ridge 3.2GHz 2MB A1 All

AM4 Ryzen 3 1200 (YD1200BBM4KAF) 65W Pinnacle Ridge 3.1GHz 2MB B2 P1.00