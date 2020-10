The Last of us 2 [PS4]

Halloj,

Har nu spelat ut The Last of us 2 och har således ingen användning av det längre.

Någon som är sugen på att ta tag i Ellie's besvärliga liv och panga diverse knepiga varelser? Då får du gärna höra av dig här i tråden.

Pris: Tänkte mig 250 kr + eventuell frakt, förslagsvis Postens "Blå påse S" för 42 kr.

Väl mött!