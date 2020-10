Välgörenhetsrensning

Rensade hemma och hittade ett gäng gamla grejer som jag tänkte göra mig av med.

Eftersom att inte allt är det mest eftertraktade, tänkte jag att vi kombinerar det med att donera en del av vinsten till Barncancerfonden.

Jag specificerar vid varje vara hur stor del går till BCF, och laddar upp bekräftelse efter donering.

Så gör ett fynd och en god gärning.

ONKYO Receiver från HT-S4505 - Startbud 500kr - 50% till BCF

En riktigt trevlig receiver med 4 HDMI in, 2 optiska in, ARC, och en massa andra inputs. Köptes med högtalarna här under, och en sub som gav upp och försvann när den var inne på service. Kommer med helt färska batterier till fjärrkontrollen.

Högtalare från HT-S4505 (utan sub) - Startbud 50kr - 100% till BCF

Inte högtalare som imponerar, men ger ett fullständigt dugligt ljud.

Centrum Ophellia 5.0 system - Startbud 50kr - 50% till BCF

Det här kittet kommer inte få audiofiler att falla till knä, men jag som dödlig har varit väldigt glad för dem. De ger ett fullt ljud och behövde i min mening inte sub.

De har skönhetsfel, men inte något absurt.

Yamaha Yst-Sw012 - Startbud 300kr - 50% till BCF

Liten men kraftfull för hemmabiosystemet över. Efter att ha uppgraderat till Ophellia-högtalarna plockades den bort, och har fungerat som bord för en liten lampa.

Endast Onkyo-högtalarna skickas, resten är hämtas, eller kan mot liten avgift (hälften till bensin och hälften till BCF) köras ut inom Stockholm västerort.

Köper du ett receiver och ett set högtalare, inkluderar jag högtalarkablage.

Logitech Z-5500 - Startbud 400kr - 50% till BCF

Högtalarsystemet som inte behöver någon introduktion. Medan det har ett bra gäng år på nacken håller det fortfarande en varm plats i mitt hjärta.

Kommer med alla sladdar, samt en optisk.

Skickas inte.

Blue Mo-fi headset - Startbud 100kr - 50% till BCF

Efter att Elgiganten hade erbjudande på dessa och Yeti, har jag sett denna modell säljas typ 100 gånger här på marknaden. Jag var en av de få som köpte kittet för hörlurarna och älskade att använda dem. De har skönhetsfel, men är fullt fungerande, så om ljudet är viktigare, är det här kanske något för dig. Kommer med alla sladdar (USB, 3.5mm och iPhone headset) och en stilig påse.

iPod Touch Gen 5 32GB - Startbud 300kr - 50% till BCF

Rosa iPod touch, ett märke på ena hörnet, men annars hel och fin.

iPod Classic tror Gen 6, 160 GB - Startbud 250kr - 50% till BCF

Skulle bli huvudenheten i mitt ljudsystem, men kom aldrig runt till att få det fixat. Repor på baksidan, men inga betydelsefulla skador. Inte 100% säker på generation, men tror Gen 6. Har i alla fall färgskärm.

Apple Universal dock MC746ZA/A - Startbud 250kr - 50% till BCF

Köptes till iPod Classic, men som sagt, kom inte igång, så annat än att iPoden har suttit i ett tag, har den aldrig använts. Alla adaptrar är med, laddaren sladden och fjärrkontrollen har fortfarande plast på.

iDeal of Sweden skal till iPhone 6/7/8 och SE 2020 - Startbud 50kr - 100% till BCF

P.g.a oärliga grannar slutade det med att jag beställde ett nytt skal när det första paketet blev stulet utanför min dörr. Detta fick jag som FOC ersättningsorder av iDeal of Sweden för det. Denna är fortfarande i paket med skyddsplasten kvar … På paketet.

Logitech Webcam C500 - Startbud 25kr/st. - 75%+ till BCF

Inte precis 2020-streaming kvalitet, men fungerar nog fint för en mormor som vill videochatta med barnbarnen i dessa tider.

Köper du båda ger jag 100% av ena till BCF.

Samsung Galaxy Tab 3 7.0 lite - Startbud 100kr - 75% till BCF

Android 4.något, och går tyvärr inte högre. Kommer med ett bluetooth tangentbord.

Panasonic trådlös fast Telefon - Startbud 25kr - 100% till BCF

Vet inte mycket om den, men förmodar att den duger fint som extra telefoner. Köptes av min mor när hon bodde på landet utan mobilmottagning, men fyller inte längre något syfte.