PS4 Pro med PSVR, VR-kontroller m.m

Efter att frugan spelat färdigt Last of Us 2 så är det dags att sälja hela paketet inför PS5-releasen.

PS4 Pro svart med en handkontroll

PSVR med kartong, kamera och två VR-kontroller

Kablar ingår givetvis.

Maskinen är helt återställd vid köp så inga spel ingår.

Upphämtning i Liljeholmen föredras men kan skickas mot förskottsbetalning. Frakt + emballage.

Om föreslaget pris inkommer som bud så säljs den. Ingen budgivning.

/ Jesper