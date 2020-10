Nvidia Shield TV Pro (2019)

Hej,

Säljer denna underbara maskin då min nya TV har dom apparna jag behöver.

Det är med sorg då jag varit supernöjd med den. Har tidigare haft chromecast ultra och denna slår den med hästlängder.

Allting bara funkar, inget lagg eller buggar, superbra bild och en skön fjärrkontroll.

Köptes in i mars 2020 direkt från Nvidia, alltså är den relativt ny och har stått oberörd under TV:n under hela denna perioden. Den är alltså i nyskick.

Samtliga tillbehör och dokument (garanti, kvitto etc) följer med.

Fraktas gratis, eller hämtas på Limhamn.