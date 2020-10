Game Drive PS4 2TB - The Last of Us Part 2 Limited Edition

Helt ny och ouppackad!

Unik utgåva av Seagate gamedrive för PS4 med snyggt The last of us part 2 print!

Detta är en specialutgåva för att förvara dina spel på en riktigt snygg extern hårddisk i sann The last of us anda.

Bärbar plug and play-hårddisk skapad för PlayStation 4 för installation av upp till drygt 50 spel. Game Drive for PS4 är en perfekt utökning till din spelstation och dina smarta spellösningar.

Anslut bara hårddisken direkt till ditt PS4 via USB 3.0 så är utrymmet utökat på några sekunder.

kostar 879kr billigast på prisjakt! Skickas mot porto (63kr)