[S] Ryzen uppgraderingspaket: CPU, MOBO, RAM

Tjena. Jag har till salu:

* Ryzen 5 3600x, köpt på NetOnNet den 2020-06-23 (kartong, kvittot + kylare finns)

* G.Skill Trident Z Neo 2x8GB 3600MHz cl16, köpt på markanden.

* Asus Prime X570-P, köpt på Inet den 2019-11-28 (kartong, kvittot finns)

Eng grejerna:

Cpu:n kör @4400 MHz med 1,375 VCore, vattenkyld (420/45mm rad, max 70*C under load)

Minne går @3733 MHz CL 16-19-19-39 1T i sync mode.

Mobo - OBS! Till de, som seger "nej tack till skrot": det funkade perfekt för mig, temperatur på VRM är OK (även efter OC!), chipset fläkt är inte så tråkigt som folk beskriver - och observera att den är inte installerat vid pcie X16 slot (eller direkt under). Uppdaterat till sista biosen, som är redo för Ryzen 5000. Kolla på Hardware Unboxed review:

https://youtu.be/xbyWKufthS4

Allt funkar grymt.

**************************************************************************

Priserna:

CPU: bud start från 1500, köp nu pris 1900 (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5139852)

RAM: bud start från 600, köp nu pris 900 (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5181993)

Mobo: bud start från 1000, köp nu pris 1500 (https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5102536)

Paketpris: 4000 och frakt betalar jag.

**************************************************************************

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Prioriteras paketköp. Vi kör budgivningen till måndag, den 2 Nov kl. 20:00. Lycka till!

Mvh

Jakub