PS4 500gb med flera spel

Hej,

Säljer ett PS4 som kom i en bundle med Killzone Shadowfall. Köptes kort efter launch och jag är enda ägaren. Förpackningen finns kvar. Konsolen har aldrig reparerats/moddats eller liknande. Ingår en kontroll som klarar runt 6-7 timmar på en laddning vid senaste spelsessionen. Säljer pga att den står och dammar mest.

Spel som ingår:

RDR2

Last of Us 1 & 2

Gta5

Destiny 1

Har ett Asus Cerberus headset som är snålt använt som också kan fås med om intresse finns.

Skickar inte, konsolen finns i Stockholm söder om söder.

1800:- PoK

Mvh,

Kristian