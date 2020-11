Dator 6600k, 980 ti, 16GB ram, 512GB NVME.

Hej

Har ersatt min gamla gaming rig med en bärbar dator då jag inte längre har speciellt mycket tid till att spela. Datorn har i princip blivit ståendes de senaste åren och bara använts några dagar varje år (d.v.s. bra skick och lite slitage). All kylning förutom grafikkortet är ifrån be quiet och gör systemet extremt tyst vid låg belastning, man hör dock grafikkortet när belastningen är hög.

CPU: Intel Core i5-6600K - 4 trådar / 3,5GHz (3,9 Ghz Turbo) / 6MB / Socket 1151

CPU-kylare: be quiet! Dark Rock 3 CPU Kylare (+ monteringskit för AMD AM4)

Minnen: Corsair Vengeance LPX Black 16GB (2x8GB) / 3000MHz / DDR4 / CL15

Moderkort: ASUS Z170 Pro Gaming - ATX / Z170

Grafikkort: ASUS STRIX GeForce GTX 980 TI Gaming 6GB OC

SSD: Samsung 950 Pro 512GB M.2

Chassifläktar: 4st be quiet! SilentWings2 120 mm PWM

Nätaggregat: be quiet! PowerSupply (PSU) Straight Power 10 800W Modulär

Chassi: Corsair Carbide Series™ Quiet 400Q Compact

Operativsystem: Windows 10 original (EJ OEM)

Det sitter även ett asus trådlöst nätverkskort i datorn, en antennen är avbruten men håller ihop.

Finns skärm (samsung t240), mus och tangentbord som jag kan skicka med men är inga kvalitetsgrejer och framförallt skärmen risker att dra upp frakten om grejerna skickas.

Kan möta upp i Åmål, Säffle eller Karlstad (dock bara Torsdag eftermiddag/kväll vad gäller Karlstad).

Pris 5000sek + frakt

Bud är annars välkommet och utvärderas efter hand.