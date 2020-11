Hej

Jag har ett Asus Strix 1080 Ti OC till salu.

Inköpt 2017-04-13. Helt och rent. Inte kört överklockat, kartong och tillbehör finns med (ett par sladdar och kardborreband).

Alltid gått bra och utan problem eller missljud.

Pris är bud.

Produktsida på Asus

Bud och frågor i diskussionstråden. Inget via PM.

Hoppas på att avsluta affären mot slutet av veckan.

Kortet finns i Årsta, skickar helst inte (det är besvärligt och har ingen bra kartong just nu).

Betalning via Swish eller överföring via bank, inga kontanter alltså.

/Kenneth