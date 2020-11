MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming 11G

Säljer mitt gamla GTX 1080 Ti då jag impulsade ett 3070 då det fanns i lager i affären.

Inköpt i slutet av 2018 början av 2019 om jag inte minns helt fel, hittar inte kvittot så inte 100% säker (men kan leta lite till, nån stans borde det finnas).

Har rullat på fint och aldrig överklockat. Minimal coilwhine i vissa menyer i spel (typ far cry 5) då man får 1000+ fps men annars inget jag hört. Senaste halvåret har det suttit i ett Define R6 med lite annat gott och idlat kring 55 C (dubbla 1440-skärmar) och runt 80 C vid maxload under längre tid. Inget att klaga på helt enkelt, så tänkte kortet kunde få ett nytt hem nu.

Lägger ut det för 2000:- så får vi se vart det hamnar på, kör väl strax under veckan på annonsen. Notera att jag kommer prioritera er som kan hämta det över att skicka det. Om det skickas så står självklart köparen för frakten, men jag bestämmer vem jag vill sälja till i slutändan.

Betalning via Swish när det hämtas hos mig i Björkekärr, Göteborg.

Frågor ställs i tråden tillhörande annonsen.