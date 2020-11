Hej.

Jag söker som rubrik säger: En EVGA PCI-express 8 pin (6+2) + 8 pin kabel singel eller dubbel.

Den ska alltså se ut såhär: 8 pin in i PSU och 6+2 pin eller 8 pin pci-e kabel som går att plugga rakt in i grafikkortet. En dubbel går som sagt också bra.

Min bror köpte en begagnad dator för cirka 2 år sedan och han fick inte med några reservdelar.

Nu efter att han har uppgraderat sitt grafikkort till ett 3070 så upptäcker han vid installation att det saknas en 8 pin kabel... Så nu sitter han endast med en 8 pin pci-e- och en 6 pin pci-e kabel. Han har ett EVGA G2 650 Gold (EU)

Jag vill helst inte köpte någon molex 2x till 8 pin eller en 6 pin till 6+2 pin adapter då jag är osäker på om dessa adaptrar kommer göra jobbet i längden. Jag tänker heller inte köpa något från ebay eller dylikt.

Är det någon som sitter på en sån här kabel och vill ha en peng för den så hojta! Jag har läst och försökt komma fram till massvis med olika lösningar men jag kommer fram till samma varje gång vilket är att köpa deras egna kablar.

Kompatibla kablar:

1600 watt och under G2/P2/T2 modeller:

1300 watt och under G2/G3/G5/G+/P2/PQ/T2 modeller:

850 watt och under BQ/B2/B3/B5/G2/G3/G5/G+/GA/GM/P2/PQ/T2 modeller: