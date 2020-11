Nintendo Switch som går softmodda & Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming

Helt nytt Switch från en av de sista revisionerna som går att softmodda.

Sämre batteri än de som klev in 2019, men bättre skärm vad gäller enhetlighet i bild.

Aldrig uppackad då jag hann få tag i ett annat ex innan denna dök upp.

Vill ha 4000kr för denna då de inte går att köpa nya längre och jag anser att möjligheten rättfärdigar en extra femhundring. Kan tillägga att det är fantastiskt att ha en moddad sådan att köra inte bara emulatorer utan även portar av PC-spel som t.ex. Quake, AvP etc. på.

Tack vare communityn går det använda både Dualshock 4 och Xbox One-kontroller med sladd istället för att behöva köpa en Pro Controller. Går också leka med säkra nivåer av överklockning och stabilisera prestanda i spel där de officiella frekvenserna inte räcker till.

Sedan har jag ett 'fullt' fungerande GTX 1070 där HDMI-porten gått sönder i plasten så stiften inte ligger rätt eller helt kvar. Går byta billigt om en är händig eller lämna in någonstans för runt 500kr. Påverkar enbart HDMI-porten och fungerar utmärkt via DP och DVI i övrigt. Tyst och svalt kort även under full belastning. En tusenlapp tänker jag mig.