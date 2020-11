Ryzen 5 3600 och Gigabyte 1070 8GB Gaming (OC)

Säljer två komponenter på grund av uppgradering:

Ryzen 5 3600 i fint skick, med originalkylare. Använd cirka sex månader, körd i stock-hastighet.

Pris 1500:- inkl frakt med DHL.

Gigabyte 1070 8GB Gaming:

Fungerar fint. Jag har använt MSI Afterburner för att manuellt hålla fläkten avstängd under viss temperatur för att minska ljudet mer, med gott resultat.

Från Gigabyte: Boost: 1822 MHz/ Base: 1620 MHz in OC Mode / Boost: 1784 MHz/ Base: 1594 MHz in Gaming Mode

Pris 1500:- inkl frakt med DHL. SÅLT!