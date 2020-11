Valve Index VR Kit

Hej,

Säljer mitt knappt använda Index VR kit

Info från hemsidan:

Includes

Headset

Integrated Headphones

Headset Cable

Headset Connection Cable with DisplayPort 1.2 and USB 3.0 Connections

Headset Power Supply

Regionalized Headset Power Adapter(s)

Headset Cradle Adapter (for smaller heads)

Headset Face Gasket

2 Controllers, Left and Right

2 Controller Lanyards

2 USB Controller Charging Cables

2 SteamVR 2.0 Base Stations

2 15 ft (4.5 m) Base Station Power Cables

2 Base Station Stands with Mounting Hardware

Regionalized Base Station Power Adapter Plug(s)

Cleaning Cloth

Använt i cirka 2-3h. Som nytt.

Bilden är från när jag packade upp det

Kan lägga upp fler bilder imorgon

Kan skickas

Bud från 8.000:-

mvh