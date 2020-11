Hej!

Jag säljer nu min Dell XPS 9550 då jag är i behov av en nyare laptop, men också saknar tid för att fixa till datorn så den blir i prima skick. Så vad är fel tänker ni?

Det saknas just nu ett batteri i datorn, då denna modellen av XPS haft problem med att original batterierna sväller upp sig efter några år, vilket också hände denna specifika datorn. Jag har inte införskaffat mig ett nytt batteri då jag inte haft behov att jobba hemifrån under detta året (av förklarliga skäl... *host* pandemi *host*), så det är något som köpare måste fixa ifall man vill göra datorn helt komplett.

Avsaknaden av batteri gör också så att datorn klockar ner sig till 0.78GHz titt som tätt, vilket är en bugg som löser sig med ett nytt batteri. Det finns en hel del trådar om just detta problem om man bara söker på "Dell XPS 9550 0.78GHz".

Förövrigt är datorn i väldigt bra skick. Bilder kan självklart fixas.

Specifikationer:

Processor: i7-6700HQ Quad Core (6M Cache, up to 3.5 GHz)

Skärm: 15.6" 4K Ultra HD Display (3840 x 2160) InfinityEdge touch Screen

Grafikkorrt: NVIDIA GeForce GTX 960M with 2GB GDDR5

Hårddisk: 512GB NVM SSD

RAM: 16GB (8x2GB) 2133Mhz DDR4

Jag har dessutom en "Dell Docking Station D6000" som jag kan slänga med för en billig peng.

Alla bud, både pengar och byten, är välkomna.