Call of Duty: Back Ops Cold War och 1 års Geforce Now medlemskap

Hej!

Jag hade turen att få tag i ett RTX 3080 och till det kom det två digitala vouchers som jag själv inte kommer använda.

Det rör sig om:

- Call of Duty: Back Ops Cold War

- 1 års medlemskap i Geforce Now

Hör gärna av er vid intresse!

OBS! Vouchers funkar endast om också du har ett RTX 3080! Har du inte ett RTX 3080 så behöver vara beredd att låta mig logga in via din Geforce Experience och aktivera koden via ditt Battle.net konto!