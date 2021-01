New Nintendo 3DS XL SNES Edition

Halloj!

Som rubriken antyder har jag en konsol till salu. Måttligt använd, dock med följande brister.

En död pixel högst upp på vänster sida av skärmen som uppmärksammas mot svart bakgrund och avsaknaden av pekpinne. Annars är allt komplett med laddare, kartonger och fodral. Följande spel följer med.

"The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D"

"The Legend of Zelda Majora's Mask"

"Pokemon Y"

"Pokemon Omega Ruby"