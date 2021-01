HP Spectre x360 13-aw0012no i7,16GB,512GB, Touch

En HP Spectre x360 13" med touchskärm som är lite använd.

Köpt direkt genom HP april 2019.

Medföljer gör ett skinfodral från HP, HP original stylus samt original kartong.

Microsoft Windows 10 Home.

Specifikationer:

Produktnummer:

8BH23EA

Produktnamn:

HP Spectre x360 - 13-aw0012no

Processor:

Intel® Core i7-1065G7 (1,3 GHz basfrekvens, upp till 3,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor)

Minne :

16 GB LPDDR4-3200 SDRAM (på kortet)

Grafikkort:

Intel® Iris® Plus Graphics

Hårddisk:

512 GB PCIe® NVMe M.2 SSD

Bildskärm:

33,8 cm (13,3 tum) Full HD-pekskärm

Trådlös anslutning:

Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat (stöd för filöverföring i Gigabit-hastighet)

Expansionsfack:

1 microSD-mediekortläsare

Externa portar:

2st - USB 3.1 Gen 2 Type-C med Thunderbolt 3 (40 Gbit/s signalhastighet, Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge)

1st - USB 3.1 Gen 1 Type-A (HP Sleep and Charge)

1st - kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Minimimått (B x D x H):

30,6 x 19,45 x 1,69 cm

Vikt:

1,3 kg

Typ av nätanslutning:

65 W USB Type-C nätadapter

Batterityp:

4-cells 60 Wh litiumjonpolymer