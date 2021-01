LG OLED C7 55”

Köpte ny TV under mellandagsrean så nu är det dags att skicka den gamla.

Det är en LG OLED 55” av modell C7, inköpt 2018.

OLED matchat med en fruga som gillar nyhetsmorgon har dock gjort att där är en inbränning av nyhetsmorgons banner och logga i botten, vilket jag har försökt att visa.

TITTA NOGA PÅ BILDEN.

Jag skulle även uppskatta att det är värst på helt vit bakgrund, då inbränningen är ljusgrön.

Vid filmtittande osv. lägger man knappt märke till det, och i övrigt kanonskick.

Jag förväntar mig inga fantasisummor men får man next to nothing för den så kan jag nog hitta en plats för den, men vi kör bud i tråden under några dagar.