Hej !

Säljer följande

AMD Ryzen 7 5800X

Pris 4300 kr plus frakt 63kr

Patriot Viper Steel 16GB DDR4 4400 MHz RAM Dual Kit (16GB, 2 x 8GB, DDR4, 4400 MHz

B-die klockar 3800 14 14 14

1100 kr plus frakt 63kr

Kingston 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD

400 kr plus frakt

Betalning via Swish vid frakt. Jag säljer till vem jag vill och om jag vill etc etc.