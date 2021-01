Komplett dator med kvalitets komponenter se texten (Ja den är lång)

OBS säljer inte separata saker från själva datorn så tjata inte om bud ang den o den komponenten. Skärm o VR kan säljas separat.

Priserna som är skrivna är lägsta nypriset idag.

3.290.- Ryzen 5 5600X (Processor) (Boostar på singelkärna för mig upptill 4.92)

1.690.- Asus ROG Strix B550-I Gaming (Moderkort)

7.500.- AMD Radeon RX 6800 (MSI Referens- går ej få såna längre, nypris satt just under billigaste Pulse kortet som bör motsvara o som ni vet så går det inte få tag i nåt i princip.

3.432.- 2x16Gb Crucial Ballistix Red RGB 3.600MHz CL16 (Minnen-Klockar bra).

1.049.- Kingston A2000 M:2 1TB (sekundär HD)

1.490.- WD BLACK SN850 NVMe SSD 500GB (Primär HD, snabbare disk finns inte, 7000mb/s)

1.290.- Lian Li PC-TU150 (Chassi) Kylmoddat diskret med 140mm Noctua inre takfläkt med utblås bak. Även om flödet inte är fullt fritt så hjälper den till riktigt bra. Fottassar Modifierade så den kommer lite högre upp för bättre luftflöde underifrån. Fläkt monterad baktill utsida (går flytta in igen om man vänder kylaren och låter den skymma ram minnena).

1.690.- Corsair SF750 Platinum 750W SFX (Nätagg-bästa sfx agget!).

962.- Scythe Fuma 2 (CPU-Kylare) Toppkylare som är grymt tyst.

Fläktar som är Monterade:

220.- Noctua NF-A14 PWM 140mm Insida tak utblås hål baktill.

598.- 2x Noctua NF-A12x25 PWM 120mm a 299.-/st Front samt bak

458.- 2xNoctua NF-A12x15 PWM 120mm a 229.-/st Inblås undertill.

Låter diverse RGB belysning sitta kvar, packar även med lite löst o gott användbart med datorn.

Allt kostar lite drygt 23.000+ nytt och då billigast möjligt från olika butiker (ej valt de där blåsbutikerna utan kollat mellan alla vettiga ena. Är inte gamla saker i lådan, det syns på komponentvalen, byggd under hösten/vintern 2020, garanti på rubbet finns kvar.

Finns även Riktigt bra skärm och VR som man kan få med i paketet till vettigt pris och dessa kan säljas separat. Se nedan.

Bildskärm: Samsung C34F791 (Thunderbolt versionen finns för ca 7.000 o uppåt. 3440x1220 100hz. Inte allra högsta hz men bildkvaliten är kanon och färgåtergivningen nära professionella skärmar, ruskigt korrekt efter man kalibrerat! Kontrasten är ruskigt bra (Qdot skärm). Review länk: https://www.digitaltrends.com/monitor-reviews/samsung-cf791-r... har en liten kosmetisk skada ramen längst ner till höger. Följer med alla kablar mm, funkar klockrent tillsammans med rx6800 kortet.

Bud fr 2.800 (Köps den med datorn är det tillägg på 2.500.- på paketet.)

VR: HP Reverb G2. Så gott som nytt. Har printat ut ny facemask till den och flyttat paddingen över till den. Så man kommer närmare linserna för bättre Field of view. Sweetspoten blir lite bättre också då. Original facemask följer med självfallet, måste då dock flytta eller sätta ny padding på den. Denna vr har absolut bästa skärpan och upplösningen just nu bland konsument vr. MRTV tester: https://www.youtube.com/watch?v=8HGxh_K5jMM&t=12s

Modden som är gjord: https://www.youtube.com/watch?v=IUmoUEZPCc4&t=267s

Bud från 5.500.- (Köps den med datorn är det tillägg på 5.200.-)

Skärm o vr går i första hand till en som ev köper rubbet, annars separat.

Pris dator 17.000.- Tycker ni 17 är dyrt så kan jag få det för en del av komponenterna separat och ha lite kvar.. så det är inte dyrt!

Med skärm: 19.500.-

Med vr: 22.200.-

Rubbet: 24.000.- (ytterligare 1000.- "rabatt" då.)

Inom norrbotten kan jag komma med det mot bränslekostnad (snåldiesel så det blir inte så mkt). Kan även mötas upp ner till Piteå ifall det är nån längre nerifrån som vill komma o möta upp.

Kan också skickas mot fraktkostnad, välpackat. Då gäller definitivt förskott swish.

Kan självklart hämtas i Jokkmokk (lär bli långt för de flesta ev intresserade (Men det är vackert häruppe nu på vintern så en trevlig sightseeing trip kan ju va kul ).

Skärm samt VR kan skickas separat mot frakt o

Omdömen om mig finns på swec.

Packar även med lådor. Kvitton mailar jag till ev köpare.

Varför kränga väck när man byggt nytt? Är så less på spelande och moddande o byggande efter drygt 20 år... Så nu lägger jag ner (Även lite för husfridens skull ). Finns annat i livet som behöver min uppmärksamhet nu.