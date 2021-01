Far Cry 6 kod

Kan även bytas mot 120gb SSD.

Sista datum att nyttja koden är 30 januari 2021.

Kräver att följande processorer är installerade för aktivering:

AMD Ryzen 9 3900XT

AMD Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 9 5950X



Gör så här:

Logga in på AMDrewards.com.

Ange koden och verifiera din produkt genom AMDs Product Verification Tool.

Produkten måste vara installerad i datorn du använder.

Följ instruktionerna för att aktivera promotion koden.

Info efter aktivering:

"Congratulations on reserving Far Cry® 6 (Standard PC Edition)! We will update your account and notify you as soon as the content key is available.

Your key will be assigned as soon as it is available.

Release Date: 2021-02-18"