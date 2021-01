G.Skill 16GB 4000MHz RAM, nytt Death Stranding spec ed, nytt The Last of Us 2 spec ed

G.Skill TridentZ Series - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-pin - 4000 MHz

1000kr/bud

Nytt och inplastat Death Stranding special edition till PS4/PS5.

300kr/bud

Nytt och inplastat The Last of Us 2 special edition till PS4/PS5.

Inkl. kod: Preorder bonus The Last Of Us Part 2

400kr/bud