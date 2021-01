Lian Li Tu150 mini itx aluchassi plus lite annat

Bud 400 plus frakt 140 o uppåt kostar ca 1800 nytt med fläkten och rgb. Modifikationen följer på köpet läs texten.

Nu ska det sista väck från min stationära, chassit samt rgb.

Är ett fantastiskt "litet" chassi. Mini itx med bra utrymme o fiffiga lösningar.

Obs chassit är lite moddat för bättre luftflöde, men inget som stör det yttre. Har monterat en Noctua 140mm fläkt i taket som blåser via övre "kabeldragningskammaren" ut luften bak via borrade hål. Fungerar utmärkt för ändamålet (att evakuera varmluft ut då 1x120 bak inte är riktigt tillräckligt ifall man har kraftiga komponenter.

Packar även med rgb 5st (se bild) samt 2st 120mm fläktfilter man kan använda om man vill ha 2st fläktar i golvet (förslagsvis 2x120mm low profile, jag använde 2st 15mm tjocka noctua med gott resultat)har dessutom höjt upp chassit lite för att frigöra bättre luftflöde underifrån o så att den inte suger så förbaskat mkt damm in i fläktfiltrena undertill. (Syns på bild).

Hursomhelst, ett fantastiskt chassi enl mig. Och än bättre med modifikationerna.

https://www.inet.se/produkt/6903763/lian-li-tu150-silver-tg

Review:

https://youtu.be/c3HcbOw1_YQ

https://youtu.be/HxjPzzAOweQ