intressekoll* Komplett vattenkyld dator för spel

Hej

Då det kliar lite i fingrarna att få bygga så tänkte jag kolla om det finns något intresse av att köpa en dator som jag tycker klarar sig ganska bra.

Komponenter:

Chassi

Lian Li PC-O11 Razer Edition.

Ledlist under utbytt och styrs via Corsair iCue

Nätaggregat

EVGA Supernove 850 G2 med sleevade extensions till MB & GPU

Moderkort

Asus Rog Strix Z270E Gaming (I/O-plåt saknas)

Processor

Intel i7 7700K, deliddad

Ramminne

G.Skill Trident Z RGB, 2x8GB (3200 MHz om jag inte minns fel, kontrolleras vid intresse)

Grafikkort

ASUS GeForce RTX 2070 SUPER 8GB DUAL OC EVO

SSD

Gigabyte Aorus RGB M.2 NVMe SSD 512GB

Nuläge: uppstarter 899 st, drifttid 1955 h, läs/skriv 11811/8688 GB, hälsa BRA 99%

(denna får åka med då det är alldeles för jobbigt skruva loss den)

Kylning:

Hela rasket kyls med custom loop bestående av:

EKWB Distro/pump för PC-O11 chassit med RGB

EKWB Velocity CPU-block med RGB

EKWB Dual EVO GPU-block med RGB

2st Alphacool 360mm radiatorer, i botten & toppen av chassi med 6st Fractal Design PRISMA AL-12, PWM, RGB

Fittings, fillport och ventil för tömning kommer jag inte ihåg fabrikat på....men de finns

Systemet ihopdraget med förkromade kopparrör, dim 12mm.

Mycket bling-bling för den som gillar det. Själv har jag oftast kört lite nedtonad mysbelysning.

RGB-styrning:

Moderkort, CPU-block, GPU-block & minnen via Asus programvara.

Fläktar via FD:s egen fjärrkontroll.

Led-lister under chassit samt distroplaten är kopplade till Lightning Node Pro, så dessa styrs via Corsair iCue.

Jo jag vet...lite meckigt men så blir det när man bygger med begagnat från marknaden och köper det som finns tillgängligt

Har inte hållit på och överklockat då intresse för det inte finns.

USB-portar på chassits framsida ej inkopplade då det helt enkelt var för tight att få i den kontakten i moderkortet pga radiatorn i botten.

Kablage framdraget för ytterligare 2 diskar i HDD-bur på baksida av chassit.

Har jag missat något, så hojta till så kollar jag upp det.

Som sagt - intressekoll för komplett dator.

Säljer ingenting löst och försäljning blir endast av om jag får ett vettigt bud.

Endast avhämtning vid ev försäljning.

Mvh Peter