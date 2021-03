PS4 Pro utan handkontroll, med 500GB SSD och div. spel

Tjena på er!

Jag säljer mitt gamla PS4 Pro tillsammans med Final Fantasy XV och The Last of Us.

Tyvärr saknas handkontroll eftersom jag har snott den för att spela Rocket League med och den andra är trasig. Väljer att sälja den till ett lägre pris istället!

Den har används som mediaspelare de senaste åren men är i bra skick och renblåst från damm. Jag bytte originaldisken mot en 500GB Samsung SSD för ett par år sedan.

Jag ser helst att det hämtas hos mitt företag IT Service Syd AB i Lomma under kontorstider 8-17. Skickar väldigt ogärna.

Pris 1500 eller högstbjudande, betalning via Swish. Låter annonsen stå t.o.m söndag 4/4 om jag inte får något ordentligt bra bud redan innan påsk. Halvdag imorgon så det är lite kort varsel fram till kl 12 imorgon skulle jag tro

Jag har referens från tidigare försäljning av mitt 2080ti.