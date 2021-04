Vattenkylning m.m. (Intressekoll 3090)

Efter att ha förverkligat drömmen om en hardline loop så har jag lite vattenkylningsprylar och annat smått och gott att göra mig av med. Är öppen för byten om ni ex. har någon rolig del till vattenkylning / tangenbord samt är även på jakt efter razer goliathus chroma mercury och razer base station (V2) chroma mercury men kom gärna med förslag

1: Megalodon, slumpas eller följer med annat köp, funkade sist jag kollade men hade mått bra av lite rengöring och kärlek

Pris: N/A

2: Alphacool Nexxxos ST30 240 gått med EKWB Cryofuel Clear spolades med destillerat vatten innan jag plockade isär loopen. Lackad med silvrig motorblockslack

Pris: bud

3: Bitspower hexagon water tank gått med EKWB Cryofuel Clear spolades med destillerat vatten innan jag plockade isär loopen

Pris: bud

4: Razer goliathus chroma extended trevlig musmatta som använt i ca ett år. Är sugen på vitgråa versionen som passar bättre med resterande prylar

Pris: bud

5: Razer base station chroma, rgb hörlursställ som jag likt ovan vill byta ut mot vitgrått

Pris: bud

6: 12x Barrow 10/13mm soft tube fitting, funkar utmärkt med EK duraclear 10/13 gått med EKWB Cryofuel Clear

18x Barrow 14mm OD push-in fittings gått med EKWB Cryofuel Clear

10x Barrow 90-graders vita fittings M-F gått med EKWB Cryofuel Clear

Pris: bud

7: EK X-res 250 gått med EKWB Cryofuel Clear spolades med destillerat vatten innan jag plockade isär loopen

Pris: bud

8: Corsair Crystal 570x White, lackat om skruvar och cover plates med silvrig motorblockslack. Finns lite report i lacken som jag försökt visa på bild. Har även klipp två stycken av PCIE-stagen för att kunna använda ett vertikalt mounting kit.

Pris: bud

9: Cooler Master vertical PCIE mount ink. riser, använd under ca 1 veckas tid innan jag bytte till ett 3090 som jag halvtappert försökte få att fungera med PCIE 3.0 risern (läs: kopplade ihop, funkade inte, plockade bort utan att ens försöka ställa in 3.0 i BIOS). Lackat med silvrig motorblockslack

Pris: bud

Allt utom chassit kan skickas och om så är fallet står köparen för frakt.

Headsetet (1) kan följa med utan kostnad vid köp av andra delar, vill helst bara att det kommer till användning (lite miljötänk har jag ändå ibland).

Prioriterarar upphämtning av samtliga delar samt större köp för enkelhetens skull

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill etc.

Slänger också ut en intressekoll på mitt Zotac Trinity 3090 som sitter med ett EK-block monterat. Är eventuellt sugen på att byta ner mig till ett 3080/6900 XT då jag hamnat i LoL-träsket igen och känner väl lite att jag kastar bort prestandan. Förutsättning för byte är att du/kortet finns i Stockholm för fysiskt byte och att vattenblock finns/tillverkas. Kartong och kvitto finns, bilder kan fås på förfrågan

Har mängder av referenser här