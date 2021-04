Komplett stationär dator. 2080 Super, 7700K m.m.

Hej!

Jag säljer min stationära dator komplett med skärm, tangentbord och mus. Med andra ord är det bara stoppa in sladden i väggen och köra på. Datorn består av följande:

- Chassi: In Win 805C, svart

Chassit har längre distanser än original monterade bakom frontpanelen för att öka

luftintaget.

- Chassifläktar: 3st Noctua NF-A12x25 / PWM / 120mm

- Moderkort: MSI Z170A-G43 PLUS

- CPU: Intel Core i7 7700K 4.2 GHz 8MB

Processorn är “deliddad” (delidded) och har Thermal Grizzly Conductonaut Liquid metal

under värmespridaren.

- Kylare: Cryorig H7 Plus

- CPU-fläktar: 2st CRYORIG QF120 Silent - PWM Case 120mm Fan

- GPU: NVIDIA GEFORCE RTX 2080 SUPER

- PSU: Seasonic FOCUS Plus 650W Platinum

- SSD: Samsung 960 EVO 500GB

- Minne: Corsair Vengeance LPX Black 32GB (4x8GB) / 2400MHz / DDR4 / CL14 /

CMK16GX4M2A2400C14

- WiFi: TP-Link Archer T9E - AC1900 Wireless Dual Band PCI Express Adapter / 1900Mbps

- Skärm: Acer 27" Predator XB271HU (1440p, G-Sync, IPS)

OBS. Ingen skärmfot medföljer! Det är montering med VESA-fäste/arm som gäller.

- Tangentbord: WhiteFox

- Mus: Logitech G403 Prodigy Wireless Gaming Mouse

- Ljudkort: Schiit Fulla 3

Startpris är satt till 9000 kr men jag accepterar givetvis även högre bud redan från start. Observera dock att all budgivning (och helst även eventuella frågor) sker i kommentarstråden, d.v.s inga bud via PM , tack! Annonsen hålls öppen till och med måndag 26/4.

Jag kommer i första hand prioritera bud på hela paketet och inte individuella komponenter.

Finns för avhämtning i centrala Uppsala.