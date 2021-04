Säljer ett Pimax Vision 8K X med tillbehör. Headsetet är använt max 24h och är i nyskick.

Headsetet har en upplösning på hela 3840x2160 per öga (totalt 7680x2160) och en Field of View (FOV) på 200°. Headsetet fungerar med SteamVR, Vive controllers och Vive lighthouse (basstationer) etc.

1st: Pimax Vision 8K X VR-headset

1st: Kabel (2st USB + 1st DP)

2st: Black Protective Silicone Sleeves

1st: Standard Modular Audio Headstrap

1st: Kickstarter Deluxe Modular Headstrap

3st: "Face foams"

2st: Silicone Comfort Kits

1st: $100 Värdekod för Eyetracking-modul till VR-headsetet

Själva VR-headsetet utan tillbehör har ett nypris i sverige på 15'000kr.

Tillbehören har ett nypris på 2000-3000kr.

Kan skickas inom Sveriges gränser eller hämtas i Göteborg.

Bud från 10'000kr eller köp nu för 12'000kr.