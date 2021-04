Dator, Chassi, Mobo, Kylare, Skärm, Sofftangentbord och Laptop

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Komplett Dator:

Chassi: Node 304 (svart)(Kvitto Webhallen 190910). Orginal fläktarna utbytt mot 2st Noctua NF-A9 och 1st Noctua NF-A14 FLX. Orginalfläktarna kan fås med om så önskas.

Moderkort: MSI B450I Gaming Plus AC (Kvitto Webhallen 190909)

CPU: AMD Ryzen 5 3400g (Kvitto Inet 190722)

CPU Kylare: Cryorig H5 Ultimate (Kvitto Webhallen 200407)

RAM: Corsair Vengeance 2x8gb 3200MHz (Kvitto Webhallen 200622)

Hårddisk: Intel 320 SSD 120gb

PSU: Be Quiet! Pure Power L8 430w

OS: Windows 10 Pro licens aktiverad

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Moderkort:

MSI B450I Gaming plus AC med en Windows 10 Pro licens knuten till moderkortet. Kvitto Computersalg 200519.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4891724

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Chassi:

Node 304 (vit). Inköpsdatum oklart. Välanvänd men i ok skick.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1938016

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. CPU-kylare:

Noctua NH-U9S. Endast AM4 fäste ingår! Kvitto Power 200513.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2894832

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Skärm:

ASUS VG248QE. Inköpsdatum oklart. Välanvänd men i ok skick.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1520860

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Tangentbord:

Logitech K400 Plus. Inköpsdatum oklart. Knappt använd.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3187058

Pris: Bud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Laptop:

HP HDX X16-1000eo med Windows 10 Pro licens aktiverad. Endel skönhetsfläckar och några lösa tangenter. Batteri saknas, men datorn går att använda ändå. Nätadaptern är ej original och den låter lite illa ibland.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=355310

Pris: Skänkes

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

En webkamera eller två ingår i varje köp för den som vill ha =D

https://www.amazon.se/gp/product/B072L5P6W1/ref=ppx_yo_dt_b_a...

Är ingen hoarder så original emballage saknas till allt!

Bud och frågor i tråden. PM besvaras ej. Jag bestämmer själv om och vem jag vill sälja till. Komplett dator, chassi, laptop och skärm skickas ej. Hämtning premieras.