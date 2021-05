Diverse datordelar överblivna efter chassibyte

Hej.

Säljer följande delar efter chassibyte. Allt är rengjort efter konstens alla regler enbart begränsat av personlig rengöringsförmåga.

Avhämtning är att föredra då jag har brist på ordentliga fraktkartonger men om köparen godkänner och tar risken att delarna skickas i sina originella kartonger som syns på bilderna går det nog att ordna. Chassit skickas inte.

EDIT. Om delar ska skickas så betalar köparen naturligtvis frakten.

Betalning sker med Swish vid avhämtning alternativt innan delen skickas.

1. Moderkort: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING AM4

Utmärkt moderkort som fungerat ypperligt sedan inköpet i februari 2019. Hade gärna fortsatt använda det men då det inte passar i itx-chassi måste vi skiljas åt. 850KR

2. Nätaggregat: Corsair RM650x V2

Nätaggregat som tyst och utan klagan drivit ovan nämnda moderkort med tillbehör sedan samma ovan nämnda månad. Fungerar utmärkt även detta. Kartong saknas men originella kvalitétspåsen innehållandes alla nödvändiga kablar skickas naturligtvis med. 750KR

3. CPU-kylare: Arctic Cooling Freezer 33

Mycket effektiv kylare av processorer från många hörn och kanter. Har kylt en lätt överklockad Ryzen 2600 och jag har inte kunnat vara nöjdare med dess prestation. 200KR

4. PCI-E USB-kort: Inateck Superspeed 4 Ports PCI-E to USB 3.0 Expansion Card

Långt namn på simpel produkt. Inköptes för ca. ett år sedan för att lösa problem jag hade med en Oculus Rift S. Gör det den ska. 100KR

5. Chassi Cooler Master HAF 912 Plus Svart

Chassiklassiker som tjänat mig väl under nästan 10 års tid. Har mer eller mindre överlevt fyra flyttar och nästan lika många interna komponentuppgraderingar. Har ett flertal skavanker och jag kan garantera att många tillbehör/skruvar och sladdar som originellt ingått har förlorats under årens gång. En eventuell köpare får vara beredd på att det inte är ett "plug-and-play"-chassi utan att lite kärlek och justering kommer behövas innan det kan uppfylla sin ursprungliga funktion igen. 100KR (mest symboliskt)