ASUS ROG Strix 850W [oöppnat | 100% nytt!]

Jag har ett ASUS ROG Strix 850W helt modulärt nätaggregat till salu. Tanken var att använda det i mitt nya bygge, men mina vita Corsair custom sleevade-kablar kommer tyvärr inte passa. Dock har denna PSU mörka sleevade kablar som standard för att ge ditt bygge en mer stilren look.

Detta är ett helt nytt, oanvänt nätagg – plasten runt lådan är inte ens bruten. Kvitto finns och nätaggregatet har 10 års garanti.

Detta Gold-ratade nätaggregat är listat i LTTs stora ranking-lista som ”Tier A • Recommended for high-end systems” (dvs i toppen absoluta toppen). ROG Strix 850W tillverkas av Seasonic på uppdrag av ASUS, och är baserad på deras Focus GM-plattform som ska vara av riktig hög kvalitet.

Hämtning föredras, vilket sker i Upplands Väsby ett stenkast från pendeltågstationen, vilket gör det enkelt att åka både med kommunaltrafiken och bil för upphämtning. Det tar bara runt 2-3 minuter från E4:s avfart med bil. Har du svårt att komma hit kanske jag kan köra och möta dig i närområdet.

Kan skicka i värsta fall, du står då för porto. Väljer du inte spårbart alternativ anser jag min del vara klar när det är inlämnat. Du kan välja PostNord och DHL (kanske Schenker också, kan kolla upp det om det är av intresse). Vikten ligger nog runt 3,5-3,8 KG med kartong osv.

————————————————————————————————————————————————

→ Budstart: 1 099 SEK | betalning med Swish

→ ”KÖP NU” för 1 499 SEK, first come first served!

Bästa pris på prisjakt just nu: 1 790 SEK

Jag förbehåller mig rätten att sälja till den jag vill (upphämtning går som sagt alltid först), eller att välja att inte sälja alls.