Analogue Super NT + 8BitDo SN30 2.4G

Ett stycke Analogue Super NT säljes. Hann inte bestämma mig för vilken färg jag ville ha innan Analogue släppte en batch konsoler nyligen, så "råkade" köpa bägge varianterna jag var intresserad av för att helt enkelt skjuta problemet på framtiden. Har tillsist beslutat mig tillsist för att behålla den andra…

Super NT konsolen är svart och sprillans ny i förseglad förpackning. Svart handkontroll som syns i Analogues produktbilder har dock aldrig ingått och gör det ej heller här. Istället får du två stycken 8BitDo SN30 2.4G trådlösa kontroller i Super Famicom färgsättning, även dessa helt nya i förpackning. Osäker exakt på vad som är i det oöppnade svarta kuvertet men tror det är boxart till Turrican Director's Cut.

Mitt pris 3250:- eller vid flera intressenter högsta bud. Det kanske framstår som högt med en ursprunglig prislapp om $189,99 USD men när man väl räknat in frakt, moms, kemikalieskatt (jajamän), FedEx förtullningsavgifter etc. gör jag ingen vinst alls.

Får jag inte tillbaka vad jag lagt ut åker grejerna ner i en låda något år innan nytt försök. Sålde slut hos Analogue på en halvtimme och lär dröja flera år innan nästa batch. Visserligen mängder av dem från scalpers på eBay just nu men kan inte tänka mig att det skulle sluta billigare från någon av dem.

Finns i Järla Sjö, Nacka strax utanför Stockholm. Kan möjligen även hämtas vid kontoret på Östermalm men som de flesta jobbar jag just nu mycket hemifrån och kan inte på rak arm säga vilka dagar jag är inne i city. Givetvis inga problem att skicka via post. Oavsett så föredras betalning via Swish.

https://www.analogue.co/super-nt