Gigabyte RX 6900 XT Gaming OC

Köptes ca en månad sen, men sen fick jag mitt Nvidia kort så den har legat i sitt kartong efter det. Coil whine finns vid hög FPS ( det är inget unik egentligen)

Nypris hos netonnet är 16.990:-

Startbud är 15.000:- vill inte ha något långt budgivning heller.

Ser gärna att den hämtas i Malmö men kanske kan skickas.

Ser gärna att den hämtas i Malmö men kanske kan skickas.