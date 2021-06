STORRENSNING - MacBook Pro (13", 2017, Retina), Adaptrar, Prylar, SSD och annat!

Hej!

Nu var det dags och rensa förrådet.

Samtliga prylar är oöppnat om inget annat anges.

Börjar med en MacBook Pro (13", 2017, Retina) i fint skick som är till specs hittar ni nedan.

Laddare ingår, dock har jag inte lådan kvar.

Antal laddcyklar: 63

Bud från 4500:-

Oanvända prylar - Budgivning gäller för dessa:

POVO Laptop Stand Adjustable Laptop Riser with Heating Valve Multi-Angle Computer Stand Holder for 10-17 Inch Laptop (Silver)

https://www.amazon.se/gp/product/B08D8X3TRZ/ref=ppx_yo_dt_b_a...

Sahara Sailor Portable LED Camping Lantern Outdoor 30 LED Flashlights IPX4 Waterproof Lamp Battery Powered Lamp for Home Garden Hiking Fishing Emergency (1 Pack)[Energy Class A+]

https://www.amazon.se/gp/product/B00UA4VQF4/ref=ppx_yo_dt_b_a...

LED Head Torch with Red Lights for Running, Camping, Reading, Hiking, Kids, DIY & More - Super Bright, Lightweight & Cormfortable - Head Torches come with Batteries

https://www.amazon.se/gp/product/B00SR20JLS/ref=ppx_yo_dt_b_a...

dodocool power strip

https://www.amazon.se/gp/product/B0936XZGVF/ref=ppx_yo_dt_b_a...

ELECJET MagJet S, 20-Pin Magnetic USB-C Adapter, 100W Fast Charge, 10Gb/s Data Transfer, 4K Video 60Hz High Resolution Compatible with MacBook Pro and other USB-C Devices (Silver+Grey)

https://www.amazon.se/gp/product/B07TV5W2CY/ref=ppx_yo_dt_b_a...

Type-C Hub, USB 3.0 & SD TF-Memory Card Reader Slot 4K HDMI, Multiport Dongle for Laptop

https://www.amazon.se/gp/product/B096ZCYCJ6/ref=ppx_yo_dt_b_a...

USB PC Microphone, ZHIHUM Computer Condenser Desktop Mic with Stand Stand and Nylon Braided Cord for Streaming, Gaming, Recording, Podcasting, Zoom , Skype, YouTube, Video for Mac, Windows Laptop

https://www.amazon.se/gp/product/B08DHGFGKG/ref=ppx_yo_dt_b_a...

HUANUO Laptop Tray met The Cussen Muismat Pols Pad

https://www.amazon.se/gp/product/B08CCXK7B5/ref=ppx_yo_dt_b_a...

RENPHO Kitchen Scales

https://www.amazon.se/gp/product/B0817LMPDX/ref=ppx_yo_dt_b_a...

ASENNO 240 GB 250 GB 256 GB 2,5 tum SSD med 256 M cache SATAIII 6 GB/s intern solid state hårddisk för bärbar dator dator dator

https://www.amazon.se/gp/product/B07V9RK93Y/ref=ppx_yo_dt_b_a...

(länken visar endast 120 GB varianten)

Hoerev Men's Casual Beach Pants Linen Pants

https://www.amazon.se/gp/product/B00ZIDTNUW/ref=ppx_yo_dt_b_a...

https://www.amazon.se/gp/product/B00ZIDTKHI/ref=ppx_yo_dt_b_a...

BrizLabs Night Light Socket with Dusk Sensor, 4 Pieces LED Night Light Baby Warm White and White Dimmable LED Night Light Children Orientation Light for Stairs Bedroom Children's Room Kitchen Corridor Corridor Corridor

https://www.amazon.se/gp/product/B08XJXCBTK/ref=ppx_yo_dt_b_a...

Finns i Centrala Göteborg, föredrar upphämtning men kan också skickas!