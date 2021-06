Limited Edition Gaming Heads The Clicker, Last of Us #121/750

Limited Edition The Last of Us, Gaming Heads The Clicker 19 inch statue #121/750

Detta är en mycket limiterad utgåva, endast 750st tillverkad. Detta exemplar har det låga numret #121. Köptes ny vid release och har sedan dess förvarats i förpackningen. Har endast öppnat för att kontrollera skicket samt ta foton. Handmålade detaljer och ludd. Bilder gör inte denna staty rättvisa, den ser mycket bättre ut i verkligheten.

OBS. Detta är EJ den senare utgåvan Outbreak Edition. Detta är originalet!

Skickas väl emballerad i original yttre kartong, utöver kartong på bild.