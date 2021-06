/ SÄLJES Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002T

Känner att game:a på laptop inte riktigt passar mig. Så söker nu en stationär ungefär i samma prisklass +- slant i mellan funkar också.

Display: 15-inch IPS 144Hz at 1920x1080.

Processor: Intel Core i7-11370H quad-core processor (12 MB Smart Cache, up to 4.8 GHz)

Graphics: Nvidia GeForce RTX 3070.

Memory: 16GB 3200MHz DDR4

OS: Windows 10 Home.

https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5698078

FX516PT-HN002T

Kvitto, låda med samtliga tillbehör finns.

Kvitto från netonet februari 2021

Skickar med denna kylplatta https://www.inet.se/produkt/1965606

Och en 1m usb-c till displayport om intresse finns.

Kan eventuellt tänka mig byte, imellan 4 ögon, mot någon billigare stationär + pengar.

Kan skickas men föredrar upphämtning / möte i Centrala Göteborg.