Hemmabio Onkyo med satelliter och sub (5.1)

Hej

Säljer mitt fullt fungerande hemmabiosystem. Hämtas bara i centrala Göteborg. Ljudkablar för satellit följer inte med. Ljudkabel mellan sub och receiver följer med.

Systemet består av:

Onkyo TX-NR656 7.2 Black

7.2-receiver med 7 x 160 watt

8 HDMI in / 2 ut varav 3 med HDCP 2.2, med stöd för 4K Ultra HD och HDR10 passthrough

Dolby Atmos / DTS:X

Inbyggt wifi med Spotify Connect / Airplay / DLNA / Internetradio

Högupplöst musik via Tidal

FireConnect

AccuReflex kalibrering

Canton Sub 8.2 Black (aktiv)

Yttermått bredd: 27.5 cm

Yttermått djup: 40 cm

Yttermått höjd: 38.5 cm

Vikt: 11.8 kg

Frekvensomfång min: 25 *Hz

Frekvensomfång max: 300 *Hz

RCA-in kontakt

Wharfedale Diamond 220 (4 st satelliter)

Färg: Valnöt

Transducer complement: 2-way

Bass driver: 130mm Woven Kevlar Cone

Treble driver: 25mm Soft Dome

Sensitivity(2.83V @ 1m): 86dB

Peak SPL: 95dB

Nominal impedance: 8Ω Compatible

Minimum impedance: 4.1Ω

Frequency response (+/-3dB): 56Hz - 20kHz

Bass extension (-6dB): 45Hz

Crossover frequency: 2.2kHz

Cabinet Volume (in litres): 7L

Height (on plinth & spikes): 315mm

Width: 174mm

Depth (with terminals): (227+28)mm

Wharfedale Diamond 220C (center)

Färg: Valnöt

Transducer complement: 2-way

Bass driver: 130mm Woven Kevlar Cone x 2

Treble driver: 25mm Soft Dome

AV shield: Yes

Sensitivity(2.83V @ 1m): 89dB

Recommended amplifier: 25-150W

Peak SPL: 95dB

Nominal impedance: 8 Ω Compatible

Minimum impedance: 40 Ω

Frequency response (+/-3dB): 60Hz - 20kHz

Bass extension (-6dB): 65Hz

Crossover frequency: 2.3kHz

Cabinet Volume (in litres): 11.8L

Height (on plinth & spikes): (174+16)mm

Width: 470mm

Depth (with terminals): (236+28)mm