Som rubriken antyder så är tanken att sälja min Dell XPS 15 (9500)

Jag förbehåller mig rätten att sälja till den jag vill, även om det skulle bli så att någon erbjuder mer. Jag lyssnar på alla bud men kan också tänka mig byte mot en PS5 +pengar, eller en Sony a7III, A7sIII

Specifikationer för datorn:

10th Generation Intel(R) Core(TM) i7-10750H (12MB Cache, up to 5.0 GHz, 6 cores) 1 SR

Silver Palmrest for 80 key (Finger Print) 1 SR

15.6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 500-Nit Display 1 SR

Platinum Silver with Black Carbon Fiber Palmrest 1 SR

Shipping Docs - English, Danish, Swedish, Finnish, Norwegian, Spanish 1 SR

Intel(R) Core(TM) i7 Processor Label 1 SR

Shipping Material (Direct) 1 SR

32GB DDR4-2933MHz, 2x16G 1 SR

1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive 1 SR

Black 130W Type-C Power Adapter 1 SR

European Power Cord 1 SR

6-Cell Battery, 86WHr (Integrated) 1 SR

NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 with Max-Q 1 SR

Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth 5.0 1 SR

Killer AX1650 Driver 1 SR

Internal Nordic Multi-Lang Backlit Keyboard 1 SR

Windows 10 Pro 64bit English, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish 1