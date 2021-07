ITX Chassi, SFX-L, Slutsteg, Fittings, Steam-keys m.m.

Lämna bud i tillhörande forumtråd för att alla ska kunna se de ledande budet.

Bud i forumtråden kommer ses som att de blev lagt först

oavsett om bud via PM inkommit tidigare. De mesta kan skickas mot fraktkostnad.

Silverstone Nightjar NJ450-SXL 450W 80+ Plat

Köpt 2019-05-21 på Proshop.

Inget coil whine.

Alla kablar finns med.

Lådan finns kvar.

Vikt kan ligga på över 2kg så frakt blir troligen över 100:-.

Startbud: 650:-

Köp direkt: 1300:-

Fractal Design Array R2 + 300W 80+ PSU

Vunnit här på Swec för 8-9 år sedan?.

Är i gott skick och knappt använt.

Startbud: 300:-

Köp direkt: 550:-

Corsair MM300 Medium Musmatta

Bra skick.

360x300x3mm

Startbud: 50:-

Köp direkt: 100:-

8st EK-ACF Fitting 13/19mm -Nickel

Bra skick.

360x300x3mm

Prisidé: 35:-/st, 200:- för alla.

AMD Wraith Stealth kylare

Från en Ryzen 2400g (Socket AM4).

Är oanvänd.

Kartong finns.

Prisidé: 50:- eller Bud

Brennenstuhl Master/slave uttag 8-vägs

Inköpt på Kjell & Co hösten 2019

2 Permanenta & 5 slav uttag

Prisidé: 150:- eller Bud

Ljud-Omvandlare Optisk (S/PDIF) till Coaxial

Prisidé: 150:- eller Bud

Basshaker paket

Slutsteg - Zachry CSW-55 40W RMS 4ohm

Basshakers - 2st Sinus Live BassPUMP 50W RMS 4ohm

Oanvänd 1,5mm² högtalarkabel medföljer.

Instruktion/förslag till inkoppling medförljer.

Ej använt.

Startbud: 350:-

Köp direkt: 750:-

Zachry DSW-250 Slutsteg

Uteffekt 300 W RMS / 4 Ohm / 0.1% THD

160 W RMS / 8 Ohm / 0.1% THD

Crossover 40-120Hz

Högnivå in/ut.

Stereo RCA in/(ut?).

LFE/Sub-ingång.

Prisidé: 1300:- eller Bud

Steam keys

DESYNC

Prisidé: 10:- eller Bud

Katamari Damacy Reroll

Prisidé: 20:- eller Bud

Loot Rascals + Soundtrack

Prisidé: 10:- eller Bud

Pac-Man 256

Prisidé: 10:- eller Bud

Project Cars 3

Prisidé: 50:- eller Bud

RAD

Prisidé: 20:- eller Bud

TEKKEN 7 - Standard Edition

Prisidé: 30:- eller Bud

TumbleSeed

Prisidé: 10:- eller Bud

PS2 & 3 spel - Sålda

PS2: Arc: Twilight of the Spirits & Dragon Ball Z: Budokai 1-3.

PS3: Brink, Brütal Legend, Castlevania: Lords of Shadow, Dragon Age: Origins - Ultimate Edition, Fallout 3 - Goty, Final Fantasy XIII, Little Big Planet - Goty, Mirror's Edge, Oblivion - GotY - Samtliga DLC-kuponger/koder är nyttjade

Kolla gärna om jag har andra annonser uppe