Rensa i sommar

Dags att rensa lite!

Jag har ett flertal lyckade annonser sedan tidigare och ett flertal referenser om ni söker på mitt namn.

Behövs bild för något föremål är det bara att fråga så fixar jag det, bud på samtliga saker med rätt att neka om jag inte känner att det är skäligt.

1. HP w19b (kristallskärm på 19") flertal år på nacken men bra skick och fullt fungerande. (OBS: ENDAST UPPHÄMTNING)

2. GTX Geforce 580

3. En LCD projektor (Hitachi CP-x3010z) + projektorduk (ca 1.85 x 2 m)

info (OBS: ENDAST UPPHÄMTNING, fungerade för cirka 1 år sen när den senast användes så säljs i befintligt skick)

Mjukvara:

Dashlane 6 månader

VEGAS Movie Studio 16 platinum

Smart defrag pro

BalloonBoyBob

Guacamelee Super Turbo Championship Edition

Dungeon of Elements

Endless Space Collection

Super Sports Surgery

Swapper

Age of empire 2 hd edition: the forgotten expansion