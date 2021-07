Gigabyte Aorus 1080Ti - GV-N108TAORUS-11GD

Produktsida

Säljes pga uppgradering till 3080.

Kortet har använts tills idag och har fungerat klanderfritt.

Har ej använts till mining, enbart gaming & lite CAD:ande.

Inköpt på Dustin 2017-10-30 (Digitalt kvitto finns om det nu är av intresse). Däremot kan jag inte finna lådan just nu, så säljs enbart avhämtning eller inom närområdet .

Kan släppa det för 3000kr, så det är mitt absoluta minimum. Skulle flera intressenter finnas så ämnar jag avsluta ev. budgivning innan söndag eftermiddag.

Inga bud via PM. Förbehåller mig att sälja till vem jag vill etc etc.