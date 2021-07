EVGA GeForce GTX 1080 TI FTW3 iCX Hydro Copper

Hej,

Har av lathet bara låtit det här kortet ligga... Men nu ska jag se om jag kan bli av med det. Det är alltså ett kort som kommer förinstallerat med vattenblock. Det är inte hybrid som har egen pump utan kräver att du redan har vattenkylning förberedd om du inte vill ta bort blocket och ersätta det med en luftkylare.

Kortet har även förlängd produktgaranti och som med EVGA så följer garantin med produkten, inte köparen.

Warranty Information:

This product carries a (5) year limited warranty from your purchased date.

Extended Warranty Information:

Warranty Period: Extended Warranty 5

Warranty Start On: 9/21/2017 5:47:43 AM

Jag har originalkartong kvar, har inte tagit några bilder på den för... ja, det är ett grafikkort? Om någon känner att de behöver det kan jag givetvis bistå med detta.

Kortet finns i norrort, Sthlm men jag har inga problem att skicka kortet. Förskottsbetalning gäller vid eventuell affär. Jag kommer påbörja min semester på torsdag och är på resande fot tills i nästa vecka.

Budning sker i tråd, ej pm. Köparen står för frakt.